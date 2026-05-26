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Théâtre Œdipe et Antigone Saverne

Théâtre Œdipe et Antigone Saverne vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 12 rue de Gottenhouse

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Saverne

Théâtre Œdipe et Antigone

12 rue de Gottenhouse Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-05 16:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

La troupe Orapie interprète Œdipe et Antigone ce que nous sommes .   .

12 rue de Gottenhouse Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 83 96 51  orapie.theatre@gmail.com

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English :

L’événement Théâtre Œdipe et Antigone Saverne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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