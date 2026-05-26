Saverne

Théâtre Œdipe et Antigone

12 rue de Gottenhouse Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-05 16:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

La troupe Orapie interprète Œdipe et Antigone ce que nous sommes . .

12 rue de Gottenhouse Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 83 96 51 orapie.theatre@gmail.com

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English :

L’événement Théâtre Œdipe et Antigone Saverne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région