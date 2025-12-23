Contes bébés lecteurs, Saverne

Contes bébés lecteurs

12 rue des Églises Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-01-14 11:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Contes pour les tout-petits, de 9 mois à 3 ans par les Bibliothécaires. .

12 rue des Églises Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 07 22 info.bmsaverne@orange.fr

