Contes bébés lecteurs, Saverne

Contes bébés lecteurs

12 rue des Églises Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2026-01-14 10:30:00
fin : 2026-01-14 11:00:00

2026-01-14

Contes pour les tout-petits, de 9 mois à 3 ans par les Bibliothécaires.   .

12 rue des Églises Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 07 22  info.bmsaverne@orange.fr

