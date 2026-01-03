Visite guidée Roseraie Saverne

Visite guidée Roseraie

De réputation internationale, la Roseraie confère à Saverne son titre de ˝Cité des Roses˝.

Situé au pied du col de Saverne, ce jardin de 1,5 hectare possède une collection d’environ 5 000 rosiers répartis en 800 variétés.

Elle est la 2e Roseraie la plus ancienne de France.

Tarif payant.

