Visite guidée Roseraie Saverne

Route de Paris Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-16
fin : 2026-09-27
De réputation internationale, la Roseraie confère à Saverne son titre de ˝Cité des Roses˝.
Situé au pied du col de Saverne, ce jardin de 1,5 hectare possède une collection d’environ 5 000 rosiers répartis en 800 variétés.
Elle est la 2e Roseraie la plus ancienne de France.
Tarif payant.
Tél. +33 (0)7 49 51 50 99
E-mail info@roseraie-saverne.fr
https://www.roseraie-saverne.fr
Feuilletez la brochure groupes 2026 https://bit.ly/4ib1B2M .
Route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99 info@roseraie-saverne.fr
