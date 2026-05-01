Saverne

Salon de l’Automobile

Parc du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Passionnés d’automobiles, cette expo gratuite est faite pour vous ! Des collections de voitures anciennes ou modernes, de toutes marques investissent le Château des Rohan pendant 4 jours. De nombreuses animations permettent également de partager un moment en famille ! .

Parc du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 78 16 82 kiwanis.club.saverne@gmail.com

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English :

L’événement Salon de l’Automobile Saverne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région