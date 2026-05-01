Salon de l’Automobile Saverne
Salon de l’Automobile Saverne jeudi 14 mai 2026.
Saverne
Salon de l’Automobile
Parc du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-15 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Passionnés d’automobiles, cette expo gratuite est faite pour vous ! Des collections de voitures anciennes ou modernes, de toutes marques investissent le Château des Rohan pendant 4 jours. De nombreuses animations permettent également de partager un moment en famille ! .
Parc du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 78 16 82 kiwanis.club.saverne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon de l’Automobile Saverne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région
À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)
- Feu d’artifice des Forains Saverne 8 mai 2026
- Festival Châteaux & Légendes Saverne 9 mai 2026
- Concert Le temps des poètes Saverne 9 mai 2026
- Visite commentée du jardin des plantes médicinales Saverne 13 mai 2026
- Visite guidée Roseraie Saverne 16 mai 2026