Saverne

Concert de l’ensemble Folklorique

Route de Paris Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-21 2026-08-02

Ne manquez pas les concerts folkloriques cette saison

– 16 mai l’ensemble Herrenstein

– 21 juin l’ensemble Arts populaires d’Haguenau

– 2 août l’ensemble de Saverne .

Route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99 info@roseraie-saverne.fr

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English :

L’événement Concert de l’ensemble Folklorique Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région