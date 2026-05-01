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Concert de l’ensemble Folklorique Saverne

Concert de l’ensemble Folklorique Saverne samedi 16 mai 2026.

Adresse : Route de Paris

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saverne

Concert de l’ensemble Folklorique

Route de Paris Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-05-16 2026-06-21 2026-08-02

Ne manquez pas les concerts folkloriques cette saison

– 16 mai l’ensemble Herrenstein
– 21 juin l’ensemble Arts populaires d’Haguenau
– 2 août l’ensemble de Saverne   .

Route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99  info@roseraie-saverne.fr

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English :

L’événement Concert de l’ensemble Folklorique Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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