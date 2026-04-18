Saverne

Bourse d’échanges de voitures miniatures, trains et jouets anciens

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le Château des Rohan, au bord du Canal de la Marne au Rhin, un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs et passionnés de voitures et motos anciennes.

Une journée pour rencontrer, échanger, troquer ! .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 97 02 71 kiwanis.club.saverne@gmail.com

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English :

L’événement Bourse d’échanges de voitures miniatures, trains et jouets anciens Saverne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région