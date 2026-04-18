Bourse d’échanges de voitures miniatures, trains et jouets anciens Saverne
Bourse d’échanges de voitures miniatures, trains et jouets anciens Saverne samedi 16 mai 2026.
Saverne
Bourse d’échanges de voitures miniatures, trains et jouets anciens
Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Dans le Château des Rohan, au bord du Canal de la Marne au Rhin, un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs et passionnés de voitures et motos anciennes.
Une journée pour rencontrer, échanger, troquer ! .
Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 97 02 71 kiwanis.club.saverne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bourse d’échanges de voitures miniatures, trains et jouets anciens Saverne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région
À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)
- Canal de la Marne au Rhin Saverne Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit 2 Églises romanes et Ackerland Saverne Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit des Châteaux Saverne Bas-Rhin 1 mai 2026
- Promenade de la Schlettenbach Saverne Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit du Haut-Barr Saverne Bas-Rhin 1 mai 2026