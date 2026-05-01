Saverne

Ateliers ouverts rencontrez les artistes & leurs œuvres

8 rue Poincaré Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24

Le Cloître des Récollets de Saverne accueille plusieurs ateliers d’artistes dans un cadre architectural gothique du XIV ème siècle. Il est un des plus beaux d’Alsace. Sous les arcs, vous apercevez des peintures murales représentant des scènes bibliques et religieuses inspirées de l’esprit de la Contre-Réforme.

Profitez-en pour vous ressourcer dans le jardin et venez découvrir ce lieu culturel ! .

8 rue Poincaré Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 69 15 55

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English :

L’événement Ateliers ouverts rencontrez les artistes & leurs œuvres Saverne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Saverne et sa région