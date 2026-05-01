Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ouverture de la Roseraie Saverne

Ouverture de la Roseraie Saverne samedi 16 mai 2026.

Adresse : Route de Paris

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saverne

Ouverture de la Roseraie

Route de Paris Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Concert du groupe Vint’age à 18 h.   .

Route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99  info@roseraie-saverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ouverture de la Roseraie Saverne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région

À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)