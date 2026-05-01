Saverne

Ouverture de la Roseraie

Route de Paris Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Concert du groupe Vint’age à 18 h. .

Route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99 info@roseraie-saverne.fr

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English :

L’événement Ouverture de la Roseraie Saverne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région