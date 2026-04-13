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Visite du jardin partagé des remparts de Saverne, Le Jardin partagé des Remparts, Saverne

Visite du jardin partagé des remparts de Saverne, Le Jardin partagé des Remparts, Saverne

Visite du jardin partagé des remparts de Saverne, Le Jardin partagé des Remparts, Saverne samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le Jardin partagé des Remparts

Adresse : 8 route de Paris 67700 Saverne

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite du jardin partagé des remparts de Saverne 6 et 7 juin Le Jardin partagé des Remparts Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Niché au cœur de Saverne (7 route de Paris), le jardin partagé des remparts donne la possibilité aux habitants de cultiver de manière écologique, et dans une démarche durable, des fruits, des légumes, des plantes aromatiques et des fleurs.
Venez nombreux nous rencontrer pour une visite libre ou commentée.

Le Jardin partagé des Remparts 8 route de Paris 67700 Saverne Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est Anciens jardins du presbytère, au pied des remparts, ils sont désormais des jardins potagers partagés, cultivés de manière écologique.
Niché au cœur de Saverne (7 route de Paris), le jardin partagé des remparts donne la possibilité aux habitants de cultiver de manière écologique, et dans une démarche durable, des fruits, des des et …

fabienne schmidt

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