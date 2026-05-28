Saverne

Sophro’balade

D 1004 Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-19 20:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-19

Initiation à la sophrologie avec Lauriane Huntzinger sophrologue. .

D 1004 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 10 44 83 contactsjbsav@gmail.com

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English :

L’événement Sophro’balade Saverne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région