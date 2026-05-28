Sophro’balade Saverne
Sophro’balade Saverne vendredi 12 juin 2026.
Saverne
Sophro’balade
D 1004 Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-19 20:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19
Initiation à la sophrologie avec Lauriane Huntzinger sophrologue. .
D 1004 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 10 44 83 contactsjbsav@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sophro’balade Saverne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région
À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)
- Promenade vespérale Saverne 28 mai 2026
- Concert J’t’emmènerai, invitation au voyage Saverne 30 mai 2026
- Concert Gospel Coeurs à Choeur Saverne 30 mai 2026
- Repas du Monde Mayotte Saverne 31 mai 2026
- Contes au jardin Saverne 2 juin 2026