Festival Chato’OFF les Murs Ben Hur contre-attaque l’empire romain Ecole Primaire Albert Camus Châteauneuf-du-Pape

Châteauneuf-du-Pape

Festival Chato’OFF les Murs Ben Hur contre-attaque l’empire romain

Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Ben-Hur fête cette année sa 11ème saison !

Le célèbre Péplum de 4h est ici revisité en 1H15 hilarantes jouées à toute allure, comme une course de char, par quatre talentueux comédiens.

Ben-Hur compte à son actif 10 festivals d’Avignon à guichet fermé.

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Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 83 71 08 accueil.chateauneufdupape@paysdorange.com

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English :

Ben-Hur is celebrating its 11th season this year!

The famous 4-hour epic has been reimagined here as a hilarious 1 hour and 15 minutes, performed at breakneck speed—like a chariot race—by four talented actors.

Ben-Hur has 10 sold-out Avignon festivals to its credit.

L’événement Festival Chato’OFF les Murs Ben Hur contre-attaque l’empire romain Châteauneuf-du-Pape a été mis à jour le 2026-06-15 par Pays d’Orange en Provence Tourisme