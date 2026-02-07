Châto’Off les Murs Ecole Primaire Albert Camus Châteauneuf-du-Pape

Châteauneuf-du-Pape

Châto’Off les Murs

Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-15

Châteauneuf-du-Pape accueillera pour la 11ème année consécutive, du 15 au 18 juillet, les compagnies du festival OFF d’Avignon qui proposent des spectacles dans le cadre de l’opération OFF les murs lancée par Avignon Festival & Cies.

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Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 83 71 08 accueil.chateauneufdupape@paysdorange.com

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English : Châto’Off les Murs

For the 11th consecutive year, from July 15 to 18, Châteauneuf-du-Pape will welcome companies from Avignon?s OFF festival, who will be presenting shows as part of the OFF les murs operation launched by Avignon Festival & Cies.

L’événement Châto’Off les Murs Châteauneuf-du-Pape a été mis à jour le 2026-02-07 par Pays d’Orange en Provence Tourisme