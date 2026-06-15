Festival Chato’OFF les Murs Les faramineuses expériences de Mordicus Ecole Primaire Albert Camus Châteauneuf-du-Pape jeudi 16 juillet 2026.

Châteauneuf-du-Pape

Festival Chato’OFF les Murs Les faramineuses expériences de Mordicus

Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Un spectacle sur les effets spéciaux interactif, ludique et complètement loufoque, où l’on apprend en s’amusant. Un show unique où la science perd la tête… et où la magie prend vie sous vos yeux !

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Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 83 71 08 accueil.chateauneufdupape@paysdorange.com

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English :

A show about special effects: interactive, playful and completely zany, where learning is fun. A unique show where science loses its head… and magic comes to life before your very eyes!

L’événement Festival Chato’OFF les Murs Les faramineuses expériences de Mordicus Châteauneuf-du-Pape a été mis à jour le 2026-06-15 par Pays d’Orange en Provence Tourisme