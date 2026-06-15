Festival Chato’OFF les Murs À pleurer de rire avec Mathieu Madenian Ecole Primaire Albert Camus Châteauneuf-du-Pape mercredi 15 juillet 2026.

Châteauneuf-du-Pape

Festival Chato’OFF les Murs À pleurer de rire avec Mathieu Madenian

Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Mathieu Madenian avec ce 4ème et nouveau spectacle nous raconte avec son sens inouï de l’autodérision comment sa vie et ses certitudes les plus profondes ont été bouleversées par l’arrivée tardive de son premier enfant.

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Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 83 71 08 accueil.chateauneufdupape@paysdorange.com

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English :

With his 4th and latest show, Mathieu Madenian tells us, with his incredible sense of self-mockery, how his life and his deepest certainties were turned upside down by the late arrival of his first child.

L’événement Festival Chato’OFF les Murs À pleurer de rire avec Mathieu Madenian Châteauneuf-du-Pape a été mis à jour le 2026-06-15 par Pays d’Orange en Provence Tourisme