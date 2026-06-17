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Festival Chato’OFF les Murs Génération Mashup par Philippe Roche. Ecole Primaire Albert Camus Châteauneuf-du-Pape

Festival Chato’OFF les Murs Génération Mashup par Philippe Roche. Ecole Primaire Albert Camus Châteauneuf-du-Pape vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Ecole Primaire Albert Camus

Adresse : Avenue du Baron le Roy

Ville : 84230 Châteauneuf-du-Pape

Département : Vaucluse

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Châteauneuf-du-Pape

Festival Chato’OFF les Murs Génération Mashup par Philippe Roche.

Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Vous hésitez entre un concert et un spectacle d’humour ? Prenez les deux Génération Mashup !
Mélanger l’impossible, chanter l’improbable !
C’est le nouveau spectacle de Philippe Roche.
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Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 83 71 08  accueil.chateauneufdupape@paysdorange.com

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English :

Can’t decide between a concert and a comedy show? Get both: Génération Mashup!
Mixing the impossible, singing the improbable!
It’s Philippe Roche’s new show.

L’événement Festival Chato’OFF les Murs Génération Mashup par Philippe Roche. Châteauneuf-du-Pape a été mis à jour le 2026-06-17 par Pays d’Orange en Provence Tourisme

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