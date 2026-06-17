Festival Chato’OFF les Murs Génération Mashup par Philippe Roche. Ecole Primaire Albert Camus Châteauneuf-du-Pape
Festival Chato’OFF les Murs Génération Mashup par Philippe Roche. Ecole Primaire Albert Camus Châteauneuf-du-Pape vendredi 17 juillet 2026.
Châteauneuf-du-Pape
Festival Chato’OFF les Murs Génération Mashup par Philippe Roche.
Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Vous hésitez entre un concert et un spectacle d’humour ? Prenez les deux Génération Mashup !
Mélanger l’impossible, chanter l’improbable !
C’est le nouveau spectacle de Philippe Roche.
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Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 83 71 08 accueil.chateauneufdupape@paysdorange.com
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English :
Can’t decide between a concert and a comedy show? Get both: Génération Mashup!
Mixing the impossible, singing the improbable!
It’s Philippe Roche’s new show.
L’événement Festival Chato’OFF les Murs Génération Mashup par Philippe Roche. Châteauneuf-du-Pape a été mis à jour le 2026-06-17 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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