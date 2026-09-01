Informations pratiques

Doullens

Festival Chés Wèpes, festival picard

Doullens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-09-11

Chés Wèpes ?

Chés est un article défini encore très utilisé aujourd’hui dans le vocabulaire du picard. En français, il se traduit par l’article les .

Wèpe est un nom masculin, à rapprocher de l’anglais wasp . Le son we picard évoluant en français en gu , wèpe se traduit aisément en français par guêpe !

Chti-lo, ch’est un rude wèpe !

En picard, le mot wèpe ne désigne pas seulement l’insecte bourdonnant ! C’est aussi un mot pour qualifier une personne extraordinaire, un rude wèpe !

C’est aussi en utilisant cette expression, qu’un Picard désigne un enfant turbulent ou facétieux.

Un festival 100% local et bourdonnant

C’est cette image énergique, bourdonnante que s’attacheront à mettre en valeur les artistes du festival picard Chés Wèpes ! Ils vous donnent rendez-vous du 11 septembre au 2 octobre 2026 avec la langue et la culture picardes pour vivre une expérience originale et 100% locale.

Au programme contes, chansons, musique, humour, balades…

Vendredi 11 septembre

Villers-Bocage 20h30 Médiathèque 5 rue du 14 juillet réservations 03 22 93 66 98

Les Z’animots contes en picard avec le duo Ti Pi Mi

Samedi 12 septembre

Gézaincourt 20h30 Salle polyvalente

Concert chtimi-rock avec le groupe Silof and Co

Dimanche 13 septembre

* Montigny-sur-l’Hallue 10h Rendez-vous devant l’église

Balade contée Au Champ du Diable avec Laurent Devîme, chroniconteur

* Prouville 15h Salle des fêtes, rue de la place

Vnez donc tailler éne bavette avu Tchotte Françoise avec et par Françoise Desmarest

Vendredi 18 septembre

Heuzecourt 18h Moulin Gégé, route de Béalcourt

Découverte du Moulin Gégé avec Cécile Eléouet, chanteuse a cappella, et Laurent Devime, chroni-conteur.

Vendredi 25 septembre

Rainneville -20h30 Ecole de Beauvoir, Rue du stade

Contes couleur picardo-chti et pi canchons d’no poéyi avec Anne Leviel, conteuse et Jean-Luc Vigneux, chanteur et auteur de ch’Lanchron

Samedi 26 septembre

Terramesnil 20h30 Salle Polyvalente, 48 grande rue.

Théâtre en picard Qué santé ! et Tchots arringemints in famille avec la troupe Chés Démucheus

Dimanche 27 septembre

Contay 14h30 Rendez-vous devant l’église

Balade contée De Contay à Vadencourt Jeux picards à l’arrivée (place de Vadencourt)

Avec Laurent Devime, chroniconteur, accompagné par de la musique traditionnelle

Vendredi 2 octobre

Maizicourt 20h30 Salle du Moulin, 33 route d’Amiens

Contes pi canchons d’el Wallonie picarde avec Eric Wattiez et Anne Van Eylen

Chés Wèpes ?

Chés est un article défini encore très utilisé aujourd’hui dans le vocabulaire du picard. En français, il se traduit par l’article les .

Wèpe est un nom masculin, à rapprocher de l’anglais wasp . Le son we picard évoluant en français en gu , wèpe se traduit aisément en français par guêpe !

Chti-lo, ch’est un rude wèpe !

En picard, le mot wèpe ne désigne pas seulement l’insecte bourdonnant ! C’est aussi un mot pour qualifier une personne extraordinaire, un rude wèpe !

C’est aussi en utilisant cette expression, qu’un Picard désigne un enfant turbulent ou facétieux.

Un festival 100% local et bourdonnant

C’est cette image énergique, bourdonnante que s’attacheront à mettre en valeur les artistes du festival picard Chés Wèpes ! Ils vous donnent rendez-vous du 11 septembre au 2 octobre 2026 avec la langue et la culture picardes pour vivre une expérience originale et 100% locale.

Au programme contes, chansons, musique, humour, balades…

Vendredi 11 septembre

Villers-Bocage 20h30 Médiathèque 5 rue du 14 juillet réservations 03 22 93 66 98

Les Z’animots contes en picard avec le duo Ti Pi Mi

Samedi 12 septembre

Gézaincourt 20h30 Salle polyvalente

Concert chtimi-rock avec le groupe Silof and Co

Dimanche 13 septembre

* Montigny-sur-l’Hallue 10h Rendez-vous devant l’église

Balade contée Au Champ du Diable avec Laurent Devîme, chroniconteur

* Prouville 15h Salle des fêtes, rue de la place

Vnez donc tailler éne bavette avu Tchotte Françoise avec et par Françoise Desmarest

Vendredi 18 septembre

Heuzecourt 18h Moulin Gégé, route de Béalcourt

Découverte du Moulin Gégé avec Cécile Eléouet, chanteuse a cappella, et Laurent Devime, chroni-conteur.

Vendredi 25 septembre

Rainneville -20h30 Ecole de Beauvoir, Rue du stade

Contes couleur picardo-chti et pi canchons d’no poéyi avec Anne Leviel, conteuse et Jean-Luc Vigneux, chanteur et auteur de ch’Lanchron

Samedi 26 septembre

Terramesnil 20h30 Salle Polyvalente, 48 grande rue.

Théâtre en picard Qué santé ! et Tchots arringemints in famille avec la troupe Chés Démucheus

Dimanche 27 septembre

Contay 14h30 Rendez-vous devant l’église

Balade contée De Contay à Vadencourt Jeux picards à l’arrivée (place de Vadencourt)

Avec Laurent Devime, chroniconteur, accompagné par de la musique traditionnelle

Vendredi 2 octobre

Maizicourt 20h30 Salle du Moulin, 33 route d’Amiens

Contes pi canchons d’el Wallonie picarde avec Eric Wattiez et Anne Van Eylen .

Doullens 80600 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 17 00

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English :

%AB Ch%E9s W%E8pes %BB?

%AB Ch%E9s %BB is a definite article still widely used today in the Picard lexicon. In French, it translates to the article “les.”

“W%E8pe” is a masculine noun, similar to the English word “wasp.” Since the Picard sound %AB we %BB evolves into %AB gu %BB in French, “w%E8pe” is easily translated into French as “gu%EApe”!

%AB Chti-lo, that’s one tough w%E8pe! %BB

In Picard, the word w%E8pe doesn’t just refer to the buzzing insect! It’s also a term used to describe an extraordinary person—a tough w%E8pe!

It’s also by using this expression that a Picard describes a rowdy or mischievous child.

A 100% local and buzzing festival

It’s this energetic, “buzzing” image that the artists at the Picard festival Chés Wépes will strive to highlight! They invite you to join them from September 11 to October 2, 2026, to immerse yourself in the Picard language and culture for a unique and 100% local experience.

On the program: storytelling, songs, music, comedy, walks…

Friday, September 11

Villers-Bocage ? 8:30 p.m. ? Media Center ? 5 rue du 14 juillet ? Reservations: 03 22 93 66 98

Les Z’animots : storytelling in Picard with the duo Ti Pi Mi

Saturday, September 12

Gézaincourt 8:30 p.m. Multipurpose Hall

Chtimi-rock concert with the band Silof and Co

Sunday, September 13

* Montigny-sur-l’Hallue 10:00 a.m. Meet in front of the church

Storytelling walk “Au Champ du Diable” with Laurent Devée, storyteller

* Prouville 3:00 p.m. Community Hall, Rue de la Place

%AB Come Have a Chat with Tchotte Françoise %BB with and by Françoise Desmarest

Friday, September 18

Heuzecourt 6:00 p.m. ? Moulin Gégé, Route de Béalcourt

Discover %AB Moulin Gégé %BB with Cécile Élouet, a cappella singer, and Laurent Devime, storyteller.

Friday, September 25

Rainneville 8:30 p.m. Ecole de Beauvoir, Rue du stade

Stories with a Picard-Ch’ti flavor and songs from our region with Anne Leviel, storyteller, and Jean-Luc Vigneux, singer and songwriter

Saturday, September 26

Terramesnil 8:30 p.m. Salle Polyvalente, 48 Grande Rue.

Theater in Picard: “Qu’est-ce que c’est!” %BB and %AB Family-Friendly Activities %BB with the Ch%E9s D%E9mucheus troupe

Sunday, September 27

Contay ? 2:30 p.m. ? Meet in front of the church

Storytelling walk: %AB From Contay to Vadencourt %BB Picard games upon arrival (Vadencourt Square)

With Laurent Devime, storyteller, accompanied by traditional music

Friday, October 2

Maizicourt 8:30 p.m. Salle du Moulin, 33 Route d’Amiens

Stories and songs from Picard Wallonia with Eric Wattiez and Anne Van Eylen

L’événement Festival Chés Wèpes, festival picard Doullens a été mis à jour le 2025-09-05 par ADRT80