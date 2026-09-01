Festival Chés Wèpes, festival picard Doullens
vendredi 11 septembre 2026 · Doullens
Informations pratiques
Doullens
Festival Chés Wèpes, festival picard
Doullens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-09-11
Chés Wèpes ?
Chés est un article défini encore très utilisé aujourd’hui dans le vocabulaire du picard. En français, il se traduit par l’article les .
Wèpe est un nom masculin, à rapprocher de l’anglais wasp . Le son we picard évoluant en français en gu , wèpe se traduit aisément en français par guêpe !
Chti-lo, ch’est un rude wèpe !
En picard, le mot wèpe ne désigne pas seulement l’insecte bourdonnant ! C’est aussi un mot pour qualifier une personne extraordinaire, un rude wèpe !
C’est aussi en utilisant cette expression, qu’un Picard désigne un enfant turbulent ou facétieux.
Un festival 100% local et bourdonnant
C’est cette image énergique, bourdonnante que s’attacheront à mettre en valeur les artistes du festival picard Chés Wèpes ! Ils vous donnent rendez-vous du 11 septembre au 2 octobre 2026 avec la langue et la culture picardes pour vivre une expérience originale et 100% locale.
Au programme contes, chansons, musique, humour, balades…
Vendredi 11 septembre
Villers-Bocage 20h30 Médiathèque 5 rue du 14 juillet réservations 03 22 93 66 98
Les Z’animots contes en picard avec le duo Ti Pi Mi
Samedi 12 septembre
Gézaincourt 20h30 Salle polyvalente
Concert chtimi-rock avec le groupe Silof and Co
Dimanche 13 septembre
* Montigny-sur-l’Hallue 10h Rendez-vous devant l’église
Balade contée Au Champ du Diable avec Laurent Devîme, chroniconteur
* Prouville 15h Salle des fêtes, rue de la place
Vnez donc tailler éne bavette avu Tchotte Françoise avec et par Françoise Desmarest
Vendredi 18 septembre
Heuzecourt 18h Moulin Gégé, route de Béalcourt
Découverte du Moulin Gégé avec Cécile Eléouet, chanteuse a cappella, et Laurent Devime, chroni-conteur.
Vendredi 25 septembre
Rainneville -20h30 Ecole de Beauvoir, Rue du stade
Contes couleur picardo-chti et pi canchons d’no poéyi avec Anne Leviel, conteuse et Jean-Luc Vigneux, chanteur et auteur de ch’Lanchron
Samedi 26 septembre
Terramesnil 20h30 Salle Polyvalente, 48 grande rue.
Théâtre en picard Qué santé ! et Tchots arringemints in famille avec la troupe Chés Démucheus
Dimanche 27 septembre
Contay 14h30 Rendez-vous devant l’église
Balade contée De Contay à Vadencourt Jeux picards à l’arrivée (place de Vadencourt)
Avec Laurent Devime, chroniconteur, accompagné par de la musique traditionnelle
Vendredi 2 octobre
Maizicourt 20h30 Salle du Moulin, 33 route d’Amiens
Contes pi canchons d’el Wallonie picarde avec Eric Wattiez et Anne Van Eylen
Chés Wèpes ?
Chés est un article défini encore très utilisé aujourd’hui dans le vocabulaire du picard. En français, il se traduit par l’article les .
Wèpe est un nom masculin, à rapprocher de l’anglais wasp . Le son we picard évoluant en français en gu , wèpe se traduit aisément en français par guêpe !
Chti-lo, ch’est un rude wèpe !
En picard, le mot wèpe ne désigne pas seulement l’insecte bourdonnant ! C’est aussi un mot pour qualifier une personne extraordinaire, un rude wèpe !
C’est aussi en utilisant cette expression, qu’un Picard désigne un enfant turbulent ou facétieux.
Un festival 100% local et bourdonnant
C’est cette image énergique, bourdonnante que s’attacheront à mettre en valeur les artistes du festival picard Chés Wèpes ! Ils vous donnent rendez-vous du 11 septembre au 2 octobre 2026 avec la langue et la culture picardes pour vivre une expérience originale et 100% locale.
Au programme contes, chansons, musique, humour, balades…
Vendredi 11 septembre
Villers-Bocage 20h30 Médiathèque 5 rue du 14 juillet réservations 03 22 93 66 98
Les Z’animots contes en picard avec le duo Ti Pi Mi
Samedi 12 septembre
Gézaincourt 20h30 Salle polyvalente
Concert chtimi-rock avec le groupe Silof and Co
Dimanche 13 septembre
* Montigny-sur-l’Hallue 10h Rendez-vous devant l’église
Balade contée Au Champ du Diable avec Laurent Devîme, chroniconteur
* Prouville 15h Salle des fêtes, rue de la place
Vnez donc tailler éne bavette avu Tchotte Françoise avec et par Françoise Desmarest
Vendredi 18 septembre
Heuzecourt 18h Moulin Gégé, route de Béalcourt
Découverte du Moulin Gégé avec Cécile Eléouet, chanteuse a cappella, et Laurent Devime, chroni-conteur.
Vendredi 25 septembre
Rainneville -20h30 Ecole de Beauvoir, Rue du stade
Contes couleur picardo-chti et pi canchons d’no poéyi avec Anne Leviel, conteuse et Jean-Luc Vigneux, chanteur et auteur de ch’Lanchron
Samedi 26 septembre
Terramesnil 20h30 Salle Polyvalente, 48 grande rue.
Théâtre en picard Qué santé ! et Tchots arringemints in famille avec la troupe Chés Démucheus
Dimanche 27 septembre
Contay 14h30 Rendez-vous devant l’église
Balade contée De Contay à Vadencourt Jeux picards à l’arrivée (place de Vadencourt)
Avec Laurent Devime, chroniconteur, accompagné par de la musique traditionnelle
Vendredi 2 octobre
Maizicourt 20h30 Salle du Moulin, 33 route d’Amiens
Contes pi canchons d’el Wallonie picarde avec Eric Wattiez et Anne Van Eylen .
Doullens 80600 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 17 00
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English :
%AB Ch%E9s W%E8pes %BB?
%AB Ch%E9s %BB is a definite article still widely used today in the Picard lexicon. In French, it translates to the article “les.”
“W%E8pe” is a masculine noun, similar to the English word “wasp.” Since the Picard sound %AB we %BB evolves into %AB gu %BB in French, “w%E8pe” is easily translated into French as “gu%EApe”!
%AB Chti-lo, that’s one tough w%E8pe! %BB
In Picard, the word w%E8pe doesn’t just refer to the buzzing insect! It’s also a term used to describe an extraordinary person—a tough w%E8pe!
It’s also by using this expression that a Picard describes a rowdy or mischievous child.
A 100% local and buzzing festival
It’s this energetic, “buzzing” image that the artists at the Picard festival Chés Wépes will strive to highlight! They invite you to join them from September 11 to October 2, 2026, to immerse yourself in the Picard language and culture for a unique and 100% local experience.
On the program: storytelling, songs, music, comedy, walks…
Friday, September 11
Villers-Bocage ? 8:30 p.m. ? Media Center ? 5 rue du 14 juillet ? Reservations: 03 22 93 66 98
Les Z’animots : storytelling in Picard with the duo Ti Pi Mi
Saturday, September 12
Gézaincourt 8:30 p.m. Multipurpose Hall
Chtimi-rock concert with the band Silof and Co
Sunday, September 13
* Montigny-sur-l’Hallue 10:00 a.m. Meet in front of the church
Storytelling walk “Au Champ du Diable” with Laurent Devée, storyteller
* Prouville 3:00 p.m. Community Hall, Rue de la Place
%AB Come Have a Chat with Tchotte Françoise %BB with and by Françoise Desmarest
Friday, September 18
Heuzecourt 6:00 p.m. ? Moulin Gégé, Route de Béalcourt
Discover %AB Moulin Gégé %BB with Cécile Élouet, a cappella singer, and Laurent Devime, storyteller.
Friday, September 25
Rainneville 8:30 p.m. Ecole de Beauvoir, Rue du stade
Stories with a Picard-Ch’ti flavor and songs from our region with Anne Leviel, storyteller, and Jean-Luc Vigneux, singer and songwriter
Saturday, September 26
Terramesnil 8:30 p.m. Salle Polyvalente, 48 Grande Rue.
Theater in Picard: “Qu’est-ce que c’est!” %BB and %AB Family-Friendly Activities %BB with the Ch%E9s D%E9mucheus troupe
Sunday, September 27
Contay ? 2:30 p.m. ? Meet in front of the church
Storytelling walk: %AB From Contay to Vadencourt %BB Picard games upon arrival (Vadencourt Square)
With Laurent Devime, storyteller, accompanied by traditional music
Friday, October 2
Maizicourt 8:30 p.m. Salle du Moulin, 33 Route d’Amiens
Stories and songs from Picard Wallonia with Eric Wattiez and Anne Van Eylen
L’événement Festival Chés Wèpes, festival picard Doullens a été mis à jour le 2025-09-05 par ADRT80