Informations pratiques

Saints-en-Puisaye

Festival Ciné Pampa # 6

La maison Composer 13 Lieu-dit Les Piloux Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:50:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27 2026-08-28

CINÉ PAMPA #6

Le cinéma accorde ce que le monde sépare.

La sixième édition de CinéPampa prend forme, et nous avons hâte de vous la faire découvrir. Du 27 au 29 août 2026, à la maison Composer, trois jours de cinéma en plein air, de concerts, d’exposition et de performances culinaires — autour d’un thème l’harmonie, l’art de faire tenir ensemble ce qui diverge.

Trois jours, trois mouvements

Jeudi | Dissonances. Le collectif et ses tensions, jusqu’aux Bêtes du Sud sauvage sous les étoiles.

Vendredi | Corps & Émancipation. D’Anna Vasof à Paï, en passant par la kora de Stranded Horse & Boubacar Cissokho.

Samedi | De la Terre au Cosmos. Du loup du Morvan jusqu’à The Tree of Life de Terrence Malick.

Et tout au long du week-end deux concerts, une exposition (Ann Guillaume & Leila Goormaghtigh), un banquet et des performances où la table devient une scène, et des projections à la belle étoile!

Les réservations sont ouvertes.

Plein tarif

Pass 3 jours 25 €

Pass 1 jour 10 €

Une séance 5 €

Tarif réduit *

Pass 3 jours 15 €

Pass 1 jour 6 €

Une séance 3 €

* Tarif réduit : moins de 18 ans, chômeur, allocataire du RSA, familles nombreuses, artistes

Gratuit pour les moins de 12 ans

Un pass 3 jours soutien 50 €

pour celles et ceux qui veulent nous aider à pérenniser nos actions.

Les places sont limitées pensez à réserver.

du 27 au 29 août 2026,

à la maison Composer, Saints-en-Puisaye. .

La maison Composer 13 Lieu-dit Les Piloux Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lamaisoncomposer@gmail.com

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English : Festival Ciné Pampa # 6

L’événement Festival Ciné Pampa # 6 Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)