Festival Ciné Pampa # 6 La maison Composer Saints-en-Puisaye
jeudi 27 août 2026 · La maison Composer · Saints-en-Puisaye
Informations pratiques
Saints-en-Puisaye
Festival Ciné Pampa # 6
La maison Composer 13 Lieu-dit Les Piloux Saints-en-Puisaye Yonne
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:50:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27 2026-08-28
CINÉ PAMPA #6
Le cinéma accorde ce que le monde sépare.
La sixième édition de CinéPampa prend forme, et nous avons hâte de vous la faire découvrir. Du 27 au 29 août 2026, à la maison Composer, trois jours de cinéma en plein air, de concerts, d’exposition et de performances culinaires — autour d’un thème l’harmonie, l’art de faire tenir ensemble ce qui diverge.
Trois jours, trois mouvements
Jeudi | Dissonances. Le collectif et ses tensions, jusqu’aux Bêtes du Sud sauvage sous les étoiles.
Vendredi | Corps & Émancipation. D’Anna Vasof à Paï, en passant par la kora de Stranded Horse & Boubacar Cissokho.
Samedi | De la Terre au Cosmos. Du loup du Morvan jusqu’à The Tree of Life de Terrence Malick.
Et tout au long du week-end deux concerts, une exposition (Ann Guillaume & Leila Goormaghtigh), un banquet et des performances où la table devient une scène, et des projections à la belle étoile!
Les réservations sont ouvertes.
Plein tarif
Pass 3 jours 25 €
Pass 1 jour 10 €
Une séance 5 €
Tarif réduit *
Pass 3 jours 15 €
Pass 1 jour 6 €
Une séance 3 €
* Tarif réduit : moins de 18 ans, chômeur, allocataire du RSA, familles nombreuses, artistes
Gratuit pour les moins de 12 ans
Un pass 3 jours soutien 50 €
pour celles et ceux qui veulent nous aider à pérenniser nos actions.
Les places sont limitées pensez à réserver.
du 27 au 29 août 2026,
à la maison Composer, Saints-en-Puisaye. .
La maison Composer 13 Lieu-dit Les Piloux Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lamaisoncomposer@gmail.com
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English : Festival Ciné Pampa # 6
L’événement Festival Ciné Pampa # 6 Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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