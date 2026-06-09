Festival Classic’ à l’Ouest Crozon
Festival Classic’ à l’Ouest Crozon samedi 18 juillet 2026.
Crozon
Festival Classic’ à l’Ouest
Eglise Saint-Pierre Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
5e édition du festival Classic’ à l’Ouest des chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux de patrimoine d’exception.
Le 18 juillet 2026 à 20h30 Les Folies Lyriques, un concert Génération Opéra avec
Lila Dufy, soprano colorature
Léontine Maridat-Zimmerlin, mezzo-soprano
Paul Germanaz, ténor
Louis Dechambre, piano
Programme grands airs d’opéra, d’opérette & de comédie musicale
Mozart Rossini Delibes Gluck Fauré Donizetti Rachmaninov Ropartz Bellini Rodgers Offenbach Lehar… .
Eglise Saint-Pierre Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 86 77 55 66
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English :
L’événement Festival Classic’ à l’Ouest Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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