Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Classic’ à l’Ouest Crozon

Festival Classic’ à l’Ouest Crozon samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Eglise Saint-Pierre

Ville : 29160 Crozon

Département : Finistère

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Crozon

Festival Classic’ à l’Ouest

Eglise Saint-Pierre Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

5e édition du festival Classic’ à l’Ouest des chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux de patrimoine d’exception.

Le 18 juillet 2026 à 20h30 Les Folies Lyriques, un concert Génération Opéra avec
Lila Dufy, soprano colorature
Léontine Maridat-Zimmerlin, mezzo-soprano
Paul Germanaz, ténor
Louis Dechambre, piano

Programme grands airs d’opéra, d’opérette & de comédie musicale
Mozart Rossini Delibes Gluck Fauré Donizetti Rachmaninov Ropartz Bellini Rodgers Offenbach Lehar…   .

Eglise Saint-Pierre Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 86 77 55 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Classic’ à l’Ouest Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

À voir aussi à Crozon (Finistère)