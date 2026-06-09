Crozon

Festival Classic’ à l’Ouest

Eglise Saint-Pierre Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

5e édition du festival Classic’ à l’Ouest des chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux de patrimoine d’exception.

Le 18 juillet 2026 à 20h30 Les Folies Lyriques, un concert Génération Opéra avec

Lila Dufy, soprano colorature

Léontine Maridat-Zimmerlin, mezzo-soprano

Paul Germanaz, ténor

Louis Dechambre, piano

Programme grands airs d’opéra, d’opérette & de comédie musicale

Mozart Rossini Delibes Gluck Fauré Donizetti Rachmaninov Ropartz Bellini Rodgers Offenbach Lehar… .

Eglise Saint-Pierre Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 86 77 55 66

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English :

L’événement Festival Classic’ à l’Ouest Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime