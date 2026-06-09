Crozon

Festival Classic’ à l’Ouest

Améthyste Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

5e édition du festival Classic’ à l’Ouest des chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux de patrimoine d’exception.

Le 25 juillet 2026 à 18h30 l’Orchestre National de Bretagne sous la direction de Nicolas Ellis.

Fabien Boudot, violon

Programme Mendelssohn Mozart Brahms .

Améthyste Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 86 77 55 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Classic’ à l’Ouest Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime