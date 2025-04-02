La Bernerie-en-Retz

Festival classique estival Duo Ivan & Co

Château de la Gressière La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:45:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre du Festival de musique classique estival de La Bernerie-en-Retz, venez écouter le duo Ivan & Co .

Le duo IVANE & Co : avec Escale en Norvège , Corinne Michon au piano et Ivane Daniau au violon.

Ce duo vous invite à un voyage musical au cœur de la Norvège à travers les œuvres des plus grands compositeurs qui permettent de dévoiler la richesse des rythmes et des danses de l’âme norvégienne.

Laissez-vous emporter par la magie nordique lors de cette escale musicale pleine d’émotion et de poésie.

Ivane Daniau au violon

Corinne Michon au piano

Pratique:

on peut se garer dans l’enceinte du château mais aussi venir à pied du centre-ville, ce n’est qu’à 400m

on découvre en même temps le domaine, son restaurant, son bar à cocktails, l’hôtel

la vue est superbe sur les hauteurs de La Bernerie, la mer, le village

tout à côté, rencontrez Anne-Claire et les Petits fruits de la Baie

Billetterie en vente dans tous les Bureaux d’Information Touristique de la Destination Pornic ainsi qu’au Bureau Principal de Pornic dès le 1er juin (ou sur place les soirs de concerts)

L’assurance de passer un moment inoubliable dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Découvrez ici les événements proposés par La Bernerie-en-Retz .

Château de la Gressière La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire berneriemusic@gmail.com

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English :

As part of La Bernerie-en-Retz’s summer classical music festival, come and listen to the Ivan & Co duo.

L’événement Festival classique estival Duo Ivan & Co La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic