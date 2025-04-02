Festival classique estival Duo Ivan & Co La Bernerie-en-Retz
Festival classique estival Duo Ivan & Co La Bernerie-en-Retz mercredi 15 juillet 2026.
La Bernerie-en-Retz
Festival classique estival Duo Ivan & Co
Château de la Gressière La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:45:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre du Festival de musique classique estival de La Bernerie-en-Retz, venez écouter le duo Ivan & Co .
Le duo IVANE & Co : avec Escale en Norvège , Corinne Michon au piano et Ivane Daniau au violon.
Ce duo vous invite à un voyage musical au cœur de la Norvège à travers les œuvres des plus grands compositeurs qui permettent de dévoiler la richesse des rythmes et des danses de l’âme norvégienne.
Laissez-vous emporter par la magie nordique lors de cette escale musicale pleine d’émotion et de poésie.
Ivane Daniau au violon
Corinne Michon au piano
Pratique:
on peut se garer dans l’enceinte du château mais aussi venir à pied du centre-ville, ce n’est qu’à 400m
on découvre en même temps le domaine, son restaurant, son bar à cocktails, l’hôtel
la vue est superbe sur les hauteurs de La Bernerie, la mer, le village
tout à côté, rencontrez Anne-Claire et les Petits fruits de la Baie
Billetterie en vente dans tous les Bureaux d’Information Touristique de la Destination Pornic ainsi qu’au Bureau Principal de Pornic dès le 1er juin (ou sur place les soirs de concerts)
L’assurance de passer un moment inoubliable dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Découvrez ici les événements proposés par La Bernerie-en-Retz .
Château de la Gressière La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire berneriemusic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of La Bernerie-en-Retz’s summer classical music festival, come and listen to the Ivan & Co duo.
L’événement Festival classique estival Duo Ivan & Co La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic
À voir aussi à La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique)
- Exposition Le petit train de la côte de Jade Gare La Bernerie-en-Retz 28 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, STERNYTENT, La Bernerie-en-Retz 1 mai 2026
- Circuit le Trou de l’Enfer La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Conte spécial petits lecteurs du mercredi La Bernerie-en-Retz 6 mai 2026
- Atelier bien-être gratuit La Bernerie-en-Retz 6 mai 2026