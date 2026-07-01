Festival Coeur Estival – Concert Deli Zirzop Musiques balkaniques et turques, Place de l’Eglise, Le Plan

Informations pratiques

Festival Coeur Estival – Concert Deli Zirzop Musiques balkaniques et turques Samedi 18 juillet, 19h30 Place de l’Eglise Haute-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Deli Zirzop « les fous heureux » répandent leur amour des musiques Balkaniques et Turques.

Une chanteuse Turque et six instrumentistes vous partagent avec passion leur répertoire dansant tzigane et populaire, issu principalement de Turquie et de Bulgarie. Des chants ensorcelants, des solos déchaînés et des rythmiques endiablées qui ne lâcheront pas la fête !

Esteban Monchy en première partie de soirée au piano.

Place de l’Eglise 31220 Le Plan Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/prochainement-a-la-maison-de-la-terre/ »}]

Deli Zirzop « les fous heureux » répandent leur amour des musiques Balkaniques et Turques. concert festival