Festival Coeur Estival – Concert « Petit-Petit », Place de l’Eglise, Le Plan

Informations pratiques

Festival Coeur Estival – Concert « Petit-Petit » Samedi 18 juillet, 12h00 Place de l’Eglise Haute-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T12:00:00+02:00 – 2026-07-18T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T12:00:00+02:00 – 2026-07-18T14:00:00+02:00

Petit-Petit est un duo père-fille composé de François Petit (Samarabalouf) à la guitare et de Laura Petit-Félix (Lazy Grass, Izoï, Octopussy) à la mandoline.

Après avoir eu l’occasion de partager la scène à différentes reprises, ils se sont réunis pour le plaisir de jouer ensemble et de réarranger leurs répertoires respectifs pour ces deux instruments. Bercée par les compositions de son père depuis l’enfance, Laura y ajoute alors sa touche personnelle tandis que

François se prête, entre autres, au jeu du bluegrass, style de prédilection de sa fille. Si vous aimez les instruments à cordes, les belles mélodies et les plaisanteries en famille alors vous passerez une bonne soirée !

Place de l’Eglise 31220 Le Plan Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie

Duo père-fille composé de François Petit (Samarabalouf) à la guitare et de Laura Petit-Félix (Lazy Grass, Izoï, Octopussy) à la mandoline. concert festival