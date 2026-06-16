Le Plan

COEUR ESTIVAL

DANS LE VILLAGE Le Plan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

raversé par le Volp et d’autres cours d’eau, le Plan est une petite commune au charme authentique.

Le patrimoine architectural du village est marqué notamment par une église classée et la Porte Bâtie marquant l’entrée du village. Plusieurs maisons à colombages datant du XVIe siècle, ainsi que l’ancienne halle, complètent ce cadre singulier.

Le Plan se distingue également par ses paysages naturels. Les paysages environnants invitent à la randonnée et à la contemplation, offrant un moment d’immersion au cœur d’un environnement préservé.

Un cadre paisible et authentique, entre nature et patrimoine.

INFOS PRATIQUES

Gratuit l’ensemble du festival est accessible à tous gratuitement (hors restauration et buvette)

Inscriptions et renseignements (spectacles, animations, restauration) 05 62 02 01 79

Transports dans une considération environnementale, nous privilégions la mobilité douce en mettant en place du covoiturage

Accessibilité le festival Cœur Estival est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Des aménagements spécifiques ont été prévus sur le site pour garantir confort et sécurité (chemins accessibles, zones de repos, sanitaires adaptés, etc.). Afin de mieux accueillir toutes les personnes en situation de handicap (sensoriel, cognitif, psychique, etc.), nous vous invitons à contacter l’équipe organisatrice pour nous faire part de vos besoins spécifiques.

Replis en cas d’intempéries, des replis seront prévus, dans la mesure du possible, pour les animations, spectacles et concerts

Repas apporter vos couverts .

DANS LE VILLAGE Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Crossed by the Volp and other waterways, Le Plan is a small town with authentic charm.

L’événement COEUR ESTIVAL Le Plan a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE