Informations pratiques

Trégunc

FESTIVAL CONSONANCES

Eglise St Philibert Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

-Mercredi 19 août 2026 TREGUNC

17h00 Concert famille « sur de la musique bretonne »

Trio Sova M LENORMAND

Jardin des temps mêlés

20h00 Mille et une nuits pour des regards croisés

K CHEMIRANI & le quatuor du Festival

Eglise St Philibert

TARIFS

15€ tarif plein

5€ par adulte concert famille

8€ tarif réduit

Moins de 12 ans Gratuit

Billetterie sur Hello Asso Consonances ( à partir du 15 Juin), sur place, et à l’Office du Tourisme de Trégunc

Renseignements contact.consonances@gmail.com .

Eglise St Philibert Trégunc 29910 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FESTIVAL CONSONANCES Trégunc a été mis à jour le 2026-06-30 par OTC CCA