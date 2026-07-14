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AGENDA · Trégunc

FESTIVAL CONSONANCES Trégunc

mercredi 19 août 2026 · Trégunc

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Eglise St Philibert
Ville
29910 Trégunc
Département
Finistère
Tarif

Trégunc

FESTIVAL CONSONANCES

Eglise St Philibert Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

-Mercredi 19 août 2026 TREGUNC
17h00 Concert famille « sur de la musique bretonne »
Trio Sova M LENORMAND
Jardin des temps mêlés

20h00 Mille et une nuits pour des regards croisés
K CHEMIRANI & le quatuor du Festival
Eglise St Philibert

TARIFS
15€ tarif plein
5€ par adulte concert famille
8€ tarif réduit
Moins de 12 ans Gratuit

Billetterie sur Hello Asso Consonances ( à partir du 15 Juin), sur place, et à l’Office du Tourisme de Trégunc
Renseignements contact.consonances@gmail.com   .

Eglise St Philibert Trégunc 29910 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement FESTIVAL CONSONANCES Trégunc a été mis à jour le 2026-06-30 par OTC CCA

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