FESTIVAL CONSONANCES Trégunc
mercredi 19 août 2026 · Trégunc
Informations pratiques
Trégunc
FESTIVAL CONSONANCES
Eglise St Philibert Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
-Mercredi 19 août 2026 TREGUNC
17h00 Concert famille « sur de la musique bretonne »
Trio Sova M LENORMAND
Jardin des temps mêlés
20h00 Mille et une nuits pour des regards croisés
K CHEMIRANI & le quatuor du Festival
Eglise St Philibert
TARIFS
15€ tarif plein
5€ par adulte concert famille
8€ tarif réduit
Moins de 12 ans Gratuit
Billetterie sur Hello Asso Consonances ( à partir du 15 Juin), sur place, et à l’Office du Tourisme de Trégunc
Renseignements contact.consonances@gmail.com .
Eglise St Philibert Trégunc 29910 Finistère Bretagne
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English :
L’événement FESTIVAL CONSONANCES Trégunc a été mis à jour le 2026-06-30 par OTC CCA
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