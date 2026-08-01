La pensée positive active ton mode POSITIF Trégunc
dimanche 16 août 2026 · Trégunc
Informations pratiques
Trégunc
La pensée positive active ton mode POSITIF
13 chemins des sables Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Accueil à partir de 10h00.
Séance de 10h15 à 11h15.
Temps d’échange à partir de 11h30.
thème Cultiver sa pensée POSITIVE .
Prévoir un tapis de sol, un plaid, un coussin, une gourde.
Sur inscription 14€
elvire.sophroharmonie@gmail.com .
13 chemins des sables Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 7 43 33 29 45
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English :
L’événement La pensée positive active ton mode POSITIF Trégunc a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA
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