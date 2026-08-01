Informations pratiques

Trégunc

La pensée positive active ton mode POSITIF

13 chemins des sables Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Accueil à partir de 10h00.

Séance de 10h15 à 11h15.

Temps d’échange à partir de 11h30.

thème Cultiver sa pensée POSITIVE .

Prévoir un tapis de sol, un plaid, un coussin, une gourde.

Sur inscription 14€

elvire.sophroharmonie@gmail.com .

13 chemins des sables Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 7 43 33 29 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La pensée positive active ton mode POSITIF Trégunc a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA