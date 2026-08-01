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AGENDA · Trégunc

La pensée positive active ton mode POSITIF Trégunc

dimanche 16 août 2026 · Trégunc

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
13 chemins des sables
Ville
29910 Trégunc
Département
Finistère
Tarif

Trégunc

La pensée positive active ton mode POSITIF

13 chemins des sables Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Accueil à partir de 10h00.
Séance de 10h15 à 11h15.
Temps d’échange à partir de 11h30.
thème Cultiver sa pensée POSITIVE .
Prévoir un tapis de sol, un plaid, un coussin, une gourde.

Sur inscription 14€
elvire.sophroharmonie@gmail.com   .

13 chemins des sables Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 7 43 33 29 45 

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English :

L’événement La pensée positive active ton mode POSITIF Trégunc a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA

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