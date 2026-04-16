Initiation danse bretonne Trégunc
Initiation danse bretonne Trégunc mercredi 19 août 2026.
Trégunc
Initiation danse bretonne
Place de l’Eglise Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19 19:30:00
Date(s) :
2026-08-19
La ville de Trégunc vous offre l’occasion de découvrir et de vous initier aux danses bretonnes avec le cercle celtique Ar Rouedou Glas. Les séances sont ouvertes à tous et gratuites.
Rdv à 18H30 sur la Place de l’Eglise. .
Place de l’Eglise Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 95
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English : Initiation danse bretonne
L’événement Initiation danse bretonne Trégunc a été mis à jour le 2026-04-16 par OTC CCA
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