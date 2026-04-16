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Initiation danse bretonne Trégunc

Initiation danse bretonne Trégunc mercredi 19 août 2026.

Adresse : Place de l'Eglise

Ville : 29910 Trégunc

Département : Finistère

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Trégunc

Initiation danse bretonne

Place de l’Eglise Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19 19:30:00

Date(s) :
2026-08-19

La ville de Trégunc vous offre l’occasion de découvrir et de vous initier aux danses bretonnes avec le cercle celtique Ar Rouedou Glas. Les séances sont ouvertes à tous et gratuites.
Rdv à 18H30 sur la Place de l’Eglise.   .

Place de l’Eglise Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 95 

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English : Initiation danse bretonne

L’événement Initiation danse bretonne Trégunc a été mis à jour le 2026-04-16 par OTC CCA

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