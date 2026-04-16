Trégunc

Initiation danse bretonne

Place de l’Eglise Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19 19:30:00

Date(s) :

2026-08-19

La ville de Trégunc vous offre l’occasion de découvrir et de vous initier aux danses bretonnes avec le cercle celtique Ar Rouedou Glas. Les séances sont ouvertes à tous et gratuites.

Rdv à 18H30 sur la Place de l’Eglise. .

Place de l’Eglise Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 95

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English : Initiation danse bretonne

L’événement Initiation danse bretonne Trégunc a été mis à jour le 2026-04-16 par OTC CCA