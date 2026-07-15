UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Casteil

FESTIVAL CORDES EN FÊTE Casteil

vendredi 28 août 2026 · Casteil

FESTIVAL CORDES EN FÊTE Casteil

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Rue du Canigou
Ville
66820 Casteil
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Casteil

FESTIVAL CORDES EN FÊTE

Rue du Canigou Casteil Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Duo Arpegi, violoncelle et guitare.
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Rue du Canigou Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 10 00 42  cordesenfete@gmail.com

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English :

Duo Arpegi, cello and guitar.

L’événement FESTIVAL CORDES EN FÊTE Casteil a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO

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