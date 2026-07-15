AGENDA · Casteil
FESTIVAL CORDES EN FÊTE Casteil
vendredi 28 août 2026 · Casteil
Informations pratiques
Casteil
FESTIVAL CORDES EN FÊTE
Rue du Canigou Casteil Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Duo Arpegi, violoncelle et guitare.
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Rue du Canigou Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 10 00 42 cordesenfete@gmail.com
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English :
Duo Arpegi, cello and guitar.
L’événement FESTIVAL CORDES EN FÊTE Casteil a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO
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