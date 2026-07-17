Visite libre de l’abbaye Saint-Martin-du-Canigou, Abbaye Saint-Martin-du-Canigou, Casteil

Informations pratiques

Visite libre de l’abbaye Saint-Martin-du-Canigou 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite de l’abbaye Saint-Martin-du-Canigou.

Avant de vous présenter à la porte de l’abbaye, merci de passer par l’accueil afin de retirer vos billets d’entrée gratuits.

Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Chemin de l’abbaye, 66820 Casteil Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 05 50 03 http://stmartinducanigou.org Nichée au cœur du massif du Canigou, l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin offre discrètement une vue imprenable sur la vallée depuis le XIe siècle. Ce lieu enchanteur dévoile son site unique aux promeneurs émerveillés. Le clocher orné d’arcatures, les chapiteaux en marbre, l’abbatiale et la crypte voûtée font de cette abbaye un véritable joyau de l’art roman régional. Au XXe siècle, elle a été restaurée avec passion et depuis 1988, elle est confiée à la communauté catholique des béatitudes par le diocèse. Depuis Perpignan, prendre la N16 jusqu’à Villefranche de Conflent, puis la direction Vernet-les-Bains Casteil. L’abbaye se gagne seulement à pied depuis Casteil, après 25 à 50 min de marche dans son écrin de verdure, laissant découvrir son site unique au promeneur ravi. Un service de taxis 4×4 est cependant possible : JPB Transport, jpbtransports@orange.fr, tél. : 04 68 05 99 89 ou 06 50 33 95 79.

Visite libre et gratuite de l’abbaye Saint-Martin-du-Canigou. Passez à l’accueil pour retirer les tickets d’entrée gratuite avant de vous présenter à la porte de l’abbaye.

© Pascale de Sagazan