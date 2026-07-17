Visite guidée de l’abbaye Saint-Martin-du-Canigou pour les scolaires (7 à 18 ans), Abbaye Saint-Martin-du-Canigou, Casteil

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye Saint-Martin-du-Canigou pour les scolaires (7 à 18 ans) Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Visite commentée gratuite réservée aux groupes scolaires, sur réservation préalable.

Une visite ludique est proposée aux enfants de 7 à 12 ans, tandis qu’un parcours commenté est destiné aux collégiens et aux lycéens.

Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Chemin de l’abbaye, 66820 Casteil Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 05 50 03 http://stmartinducanigou.org [{« type »: « email », « value »: « groupes@stmartinducanigou.org »}] Nichée au cœur du massif du Canigou, l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin offre discrètement une vue imprenable sur la vallée depuis le XIe siècle. Ce lieu enchanteur dévoile son site unique aux promeneurs émerveillés. Le clocher orné d’arcatures, les chapiteaux en marbre, l’abbatiale et la crypte voûtée font de cette abbaye un véritable joyau de l’art roman régional. Au XXe siècle, elle a été restaurée avec passion et depuis 1988, elle est confiée à la communauté catholique des béatitudes par le diocèse. Depuis Perpignan, prendre la N16 jusqu’à Villefranche de Conflent, puis la direction Vernet-les-Bains Casteil. L’abbaye se gagne seulement à pied depuis Casteil, après 25 à 50 min de marche dans son écrin de verdure, laissant découvrir son site unique au promeneur ravi. Un service de taxis 4×4 est cependant possible : JPB Transport, jpbtransports@orange.fr, tél. : 04 68 05 99 89 ou 06 50 33 95 79.

Visite gratuite commentée pour les scolaires, à réserver au préalable : Visite ludique pour les 7-12 ans, viiste commentée pour les collègiens et lycéens.

© Pascale de Sagazan