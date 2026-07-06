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AGENDA · Sainte-Colombe-de-la-Commanderie

FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie

samedi 5 septembre 2026 · Sainte-Colombe-de-la-Commanderie

FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la basse
Ville
66300 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Sainte-Colombe-de-la-Commanderie

FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66

Place de la basse Sainte-Colombe-de-la-Commanderie Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Courts-Circuit 66 est un festival gratuit et itinérant à la découverte de 26 communes du Département des Pyrénées-Orientales (66).
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Place de la basse Sainte-Colombe-de-la-Commanderie 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 93 49 03 

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English :

Courts-Circuit 66 is a free, itinerant festival covering 26 communes in the Pyré?ne?es-Orientales department (66).

L’événement FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie a été mis à jour le 2026-07-06 par OTI ASPRES-THUIR