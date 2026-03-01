[Festival Cousu Main]: Apéro guitare participatif Sury-près-Léré
[Festival Cousu Main]: Apéro guitare participatif Sury-près-Léré vendredi 13 mars 2026.
[Festival Cousu Main]: Apéro guitare participatif
Sury-près-Léré Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-13 18:00:00
2026-03-13
Venez partager un verre et montrer vos talents de guitaristes !
Comme d’habitude, l’entrée est libre et gratuite, alors rejoignez-nous ! .
Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 81 83 31
English :
Come and share a drink and show off your guitar skills!
