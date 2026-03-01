[Festival Cousu Main]: Apéro guitare participatif

Sury-près-Léré Cher

Début : 2026-03-13 18:00:00

2026-03-13

Venez partager un verre et montrer vos talents de guitaristes !

Comme d’habitude, l’entrée est libre et gratuite, alors rejoignez-nous ! .

Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 81 83 31

Come and share a drink and show off your guitar skills!

