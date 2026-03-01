[Festival Cousu Main]: Spectacle Sirènes Sury-près-Léré
[Festival Cousu Main]: Spectacle Sirènes Sury-près-Léré samedi 14 mars 2026.
[Festival Cousu Main]: Spectacle Sirènes
Sury-près-Léré Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Une performance d’actrice avec perruques, chapeaux et colifichets, pour réinventer la petite sirène…
Une adaptation très libre du conte d’Andersen, pour un public averti !
Spectacles tout public, animations, ateliers scolaires, repas partagés… Cousu Main revient juste avant le printemps avec les Compagnies Sept-Épées et Hors Les Rangs.
Comme d’habitude, l’entrée est libre et gratuite, alors rejoignez-nous ! .
Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 81 83 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An actress’s performance with wigs, hats and trinkets, reinventing the Little Mermaid…
A very free adaptation of Andersen’s tale, for a discerning audience!
L’événement [Festival Cousu Main]: Spectacle Sirènes Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois