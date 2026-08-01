Festival Dans les Jardins de William Christie Les jardins du Bâtiment Thiré

Informations pratiques

Thiré

Festival Dans les Jardins de William Christie

Les jardins du Bâtiment 32 rue du Bâtiment Thiré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-22

Rencontres musicales en Vendée, un festival qui allie musique et jardin. Ouverture de la billetterie en juin 2026

Un festival de musique orchestré par le célèbre musicien William Christie, dans les jardins de sa demeure à Thiré. Entre promenades musicales, ateliers en famille, concerts et méditations à la lueur des chandelles, venez découvrir la musique baroque tout en admirant les jardins très personnels du grand musicien.

Du 22 au 29 Août Festival Dans les Jardins de William Christie

Chaque été depuis 2012, Les Arts Florissants et le Département de la Vendée s’associent pour offrir un événement unique en son genre, mêlant plaisir de la musique et beauté des jardins… dans les Jardins de William Christie. Le temps d’une semaine, le public est invité à découvrir des œuvres méconnues du répertoire baroque ainsi qu’un jardin remarquable vendéen, mais aussi de jeunes artistes talentueux en début de carrière, que le Festival met à l’honneur aux côtés des artistes réguliers des Arts Florissants.

22 & 23 Août Rameau, Airs et Scènes

En ouverture du Festival Dans les Jardins de William Christie 2026, ce concert célèbre Jean-Philippe Rameau à travers un florilège de ses plus grands opéras. Porté par le Chœur et l’Orchestre des Arts Florissants, il fait revivre toute la richesse et l’éclat du baroque français. Une ouverture de festival aussi festive que spectaculaire.

23 & 25 Août Les demoiselles Lalande

Pour ouvrir les concerts aux chandelles du festival, Les Arts Florissants rendent hommage à Michel-Richard de Lalande, maître de la musique sacrée française. Interprété par les sopranos Sarah Fleiss et Juliette Perret, ce programme met en lumière toute la finesse et l’émotion du petit motet. Un moment d’intimité musicale à la lueur des chandelles.

26 Août L’harmonie des nations

Les musiciens des Arts Florissants et les élèves de la Juilliard School de New York se réunissent pour un voyage au cœur du baroque européen. De Lully à Corelli et Muffat, ce programme célèbre le dialogue des traditions françaises, italiennes et allemandes. Une rencontre musicale inédite, dirigée par Robert Mealy.

27 & 28 Août Le Violon de Rameau

Après le succès de sa création en 2024, Le Violon de Rameau réunit William Christie et Théotime Langlois de Swarte pour un voyage au cœur de l’univers du compositeur. Entre airs d’opéra, suites de danses et sonates, ce programme met en lumière le dialogue raffiné entre le violon et le clavecin.

28 & 29 Août Purcell in the pub

Pour clôturer le festival, Les Arts Florissants célèbrent l’univers pétillant d’Henry Purcell à travers un florilège d’airs et de musiques de scène. Mis en espace par Paul Agnew et porté par trois lauréats du Jardin des Voix, ce spectacle mêle virtuosité, humour et émotion. Un final festif et éclatant pour cette 15ᵉ édition.

Après-midis dans les Jardins

22 au 29 août Après-midis dans les Jardins

Chaque après-midi du Festival Dans les Jardins de William Christie, les artistes des Arts Florissants vous donnent rendez-vous dans le cadre idyllique des Jardins de William Christie et du Quartier des Artistes, pour y vivre une expérience unique mêlant beauté de la nature et plaisirs de la musique ! .

Les jardins du Bâtiment 32 rue du Bâtiment Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 85 85 70

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English :

Rencontres musicales en Vendée, a festival that combines music and gardens. Tickets go on sale in June 2026

L’événement Festival Dans les Jardins de William Christie Thiré a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud