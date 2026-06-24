FESTIVAL DANSES & MUSIQUES POUR TOUS Launac
FESTIVAL DANSES & MUSIQUES POUR TOUS Launac mercredi 15 juillet 2026.
Launac
FESTIVAL DANSES & MUSIQUES POUR TOUS
GALEMBRUN Launac Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-15
Pendant 5 jours, du 15 au 19/07/2026, venez partager des moments festifs, culturels et conviviaux pour tous les âges, avec ce festival organisé sur Galembrun, Launac, Cadours, Le Burgaud !
Au programme
Soirées ciné ;
Stages de danse ;
Village solidaire ;
Marché des créateurs ;
Initiations au Qi Gong ;
Spectacles jeune public ;
Exposition des œuvres de Stel.H ;
Stages & Ateliers intergénérationnels ;
Spectacles & Concerts celte, swing, tzigane, flamenco.
Restauration sur place tous les soirs.
Venez en famille ou entre amis découvrir un événement riche en rencontres, en créations et en émotions ! 0 .
GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie lesartsausoleil31@gmail.com
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English :
For 5 days, from July 15 to 19, 2026, come enjoy festive, cultural, and fun-filled moments for all ages at this festival taking place in Galembrun, Launac, Cadours, and Le Burgaud!
L’événement FESTIVAL DANSES & MUSIQUES POUR TOUS Launac a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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