Launac

FESTIVAL DANSES & MUSIQUES POUR TOUS

GALEMBRUN Launac Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-15

Pendant 5 jours, du 15 au 19/07/2026, venez partager des moments festifs, culturels et conviviaux pour tous les âges, avec ce festival organisé sur Galembrun, Launac, Cadours, Le Burgaud !

Au programme

Soirées ciné ;

Stages de danse ;

Village solidaire ;

Marché des créateurs ;

Initiations au Qi Gong ;

Spectacles jeune public ;

Exposition des œuvres de Stel.H ;

Stages & Ateliers intergénérationnels ;

Spectacles & Concerts celte, swing, tzigane, flamenco.

Restauration sur place tous les soirs.

Venez en famille ou entre amis découvrir un événement riche en rencontres, en créations et en émotions ! 0 .

GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie lesartsausoleil31@gmail.com

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English :

For 5 days, from July 15 to 19, 2026, come enjoy festive, cultural, and fun-filled moments for all ages at this festival taking place in Galembrun, Launac, Cadours, and Le Burgaud!

L’événement FESTIVAL DANSES & MUSIQUES POUR TOUS Launac a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE