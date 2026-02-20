FESTIVAL WASSA’N AFRICA

PARC MUNICIPAL Launac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Créé en 2005, et situé sur la Communauté de Communes des Hauts Tolosans, Wassa’n Africa est un festival sur les Cultures Africaines. C’est un lieu d’échanges interculturels, entre France et Afrique.

UN ÉVÉNEMENT DE HAUTE QUALITÉ ARTISTIQUE

Centré sur la diversité des arts africains (musique, danse, théâtre, cinéma, littérature, peinture, …), le festival associe artistes de renom et jeunes talents issus de pays africains et de la région Occitanie.

UN RENDEZ-VOUS CONVIVIAL & SOLIDAIRE

Dans un esprit familial, le festival favorise la rencontre entre le public, les bénévoles, les associations locales, les artistes et artisans, au travers de concerts, d’ateliers et d’animations.

UN LIEU D’EXCEPTION

Le festival se déroule sur trois jours dans le magnifique parc municipal de la commune de Launac. Un site qui contribue à une atmosphère accueillante. D’autres manifestations sont proposées sur les communes de Grenade, Merville et Ondes.

UNE PROGRAMMATION ACCESSIBLE À TOUS

Le festival s’attache à diversifier sa programmation pour toucher tous les publics, des plus petits aux plus grands. Les concerts et animations sont gratuits. .

PARC MUNICIPAL Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr

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English :

Created in 2005, and located in the Communauté de Communes des Hauts Tolosans, Wassa?n Africa is a festival of African cultures. It is a place for intercultural exchange between France and Africa.

L’événement FESTIVAL WASSA’N AFRICA Launac a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE