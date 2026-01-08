ATELIER PRODUITS MÉNAGERS ET RECYCLAGE CRÉATIF Rue du Parc Launac
Rue du Parc ORANGERIE DE LAUNAC Launac Haute-Garonne
2026-06-10
fin : 2026-06-10
À vos tabliers, la Communauté de Cmmunes des Hauts Tolosans vous propose de participer à un atelier produits ménagers maison et recyclage créatif !
Apprenez à confectionner vos produits ménagers naturels. Vous pourrez notamment découvrir comment créer un porte-monnaie et une balle à partir de matériaux récupérés. Venez en famille pour découvrir le potentiel caché des objets usagés ! Pensez à prendre vos contenants un bocal en verre avec couvercle (type pot de confiture, pot de yaourt ou de crème hydratante), une bouteille ou un vaporisateur.
Inscrivez-vous dès maintenant, attention, le nombre de places est limité ! Atelier gratuit et ouvert à tous. Découvrez les autres ateliers zéro déchet proposés par le service prévention des déchets de la Communauté de communes des Hauts Tolosans, en partenariat avec Decoset et les CCAS des communes. .
Rue du Parc ORANGERIE DE LAUNAC Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr
English :
Grab your aprons and join the Communauté de Cmmunes des Hauts Tolosans for a workshop on homemade household products and creative recycling!
