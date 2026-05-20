Launac

FEU DE LA SAINT JEAN

GALEMBRUN Launac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

3 jours de fête, de convivialité et de bonne humeur au cœur du village !

Au programme

Vendredi 20 juin soirée country et marché artisanal, restauration sur place

Samedi 21 juin concours de pétanque amical et de baby-foot & tournoi de mini-foot, animations enfants, repas sur réservation au 06 37 26 66 58 (apportez vos couverts), feu de la Saint-Jean, soirée dansante avec DJ

Dimanche 22 juin

messe, randonnée dédiée au Syndrome de Dravet, dépot de gerbe au monument aux morts, apéritif de la mairie

On vous attend nombreux pour partager ce week-end festif ensemble ! .

GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-launac.fr

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English :

3 days of festivities, conviviality and good humour in the heart of the village!

L’événement FEU DE LA SAINT JEAN Launac a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE