FEU DE LA SAINT JEAN Launac
FEU DE LA SAINT JEAN Launac vendredi 19 juin 2026.
Launac
FEU DE LA SAINT JEAN
GALEMBRUN Launac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
3 jours de fête, de convivialité et de bonne humeur au cœur du village !
Au programme
Vendredi 20 juin soirée country et marché artisanal, restauration sur place
Samedi 21 juin concours de pétanque amical et de baby-foot & tournoi de mini-foot, animations enfants, repas sur réservation au 06 37 26 66 58 (apportez vos couverts), feu de la Saint-Jean, soirée dansante avec DJ
Dimanche 22 juin
messe, randonnée dédiée au Syndrome de Dravet, dépot de gerbe au monument aux morts, apéritif de la mairie
On vous attend nombreux pour partager ce week-end festif ensemble ! .
GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-launac.fr
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English :
3 days of festivities, conviviality and good humour in the heart of the village!
L’événement FEU DE LA SAINT JEAN Launac a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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