CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PATINAGE DE VITESSE Launac
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PATINAGE DE VITESSE Launac lundi 25 mai 2026.
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PATINAGE DE VITESSE
Launac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Launac est au cœur du roller français !
Le club RSL fête ses 40 ans, avec le Championnat de France de patinage de vitesse !
Le RSL et la commune de Launac deviennent la capitale du patinage de vitesse, en accueillant ce Championnat de France. C’est une immense fierté, mais c’est aussi un défi d’organisation colossal.
Sur place, ambiance festive garantie, avec une buvette et des solutions de restauration pour le public et les athlètes.
40 ans d’histoire, et un titre de Champion de France en jeu, on compte sur vous pour relever ce défi à nos côtés ! .
Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr
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English :
Launac is at the heart of French roller skating!
The RSL club celebrates its 40th anniversary with the French Speed Skating Championships!
L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PATINAGE DE VITESSE Launac a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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