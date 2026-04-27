Launac

MARCHÉ DES CRÉATEURS

VILLAGE Launac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le 7 juin dans le parc et l’Orangerie de Launac, ce sera presque l’été… Il y aura plein de découvertes à faire au marché des créateurs et des artisans !

Cet événement, organisé par l’association Les Arts Au Soleil ! , est l’occasion de mettre en avant les métiers de chacun, mais il s’agit également de se faire connaître et d’exposer dans un cadre convivial. Les visiteurs pourront également trouver des pièces uniques, et échanger avec les artisans, créateurs et exposants qui contribuent à la richesse du savoir-faire local. Tissu, bois, bijoux, savons, tableaux, céramique, bougies, et ferronnerie d’art, autant de créations à découvrir.

Venez profiter d’une balade dans un parc magnifique avec des animations et un spectacle de danse.

Restauration et buvette sur place. .

VILLAGE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie

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English :

On June 7 in Launac’s park and Orangerie, it’s almost summertime… There’ll be plenty to discover at the creators’ and artisans’ market!

L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS Launac a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE