GALEMFEST 2

GALEMBRUN Launac Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Nouveau festival de musique dans la région Toulousaine réunissant groupes locaux, en partant du ROCK et en passant par le METAL, et bien-sûr découvrir la bière artisanale et une restauration sur place qui sera à votre disposition.

Le GALEMFEST 2 revient pour une seconde édition encore plus puissante à Galembrun (31) et promet deux jours intenses dédiés aux musiques rock et metal. Organisé par les comités des fêtes de Galembrun et du Burgaud, ce festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de gros son et d’ambiance conviviale. Au programme, une affiche exceptionnelle avec de nombreux groupes reconnus de la scène metal et rock, répartis sur deux soirées explosives. Le vendredi fera vibrer le public avec notamment Paralel Minds, Crazy Hammer, Deliver The Suffering et The Last Legacy. Le samedi montera encore d’un cran avec Animae, Blind Wisdom, Widenkill, Ozmosya, Memento Mori et Sulfator, sans oublier la présence de Francis Zégut, invité d’honneur du festival.

Côté pratique, tout est pensé pour profiter pleinement de l’événement Buvette et food trucks sur place Camping gratuit, sanitaires et accès à l’eau potable Parking gratuit voitures et motos Ambiance festive et sécurisée tout le week-end. 18 .

GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie forzaricci@gmail.com

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English :

New music festival in the Toulouse region, featuring local bands, from ROCK to METAL, and of course craft beer and on-site catering.

L’événement GALEMFEST 2 Launac a été mis à jour le 2026-01-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE