FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez

FESTIVAL D’ART LYRIQUE

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-16

2026-08-08

Cette année le Festival des Rencontres Lyriques aura pour thème Le cri du silence .

Programme à venir. .

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie rencontreslyriquesluchon@gmail.fr

English :

The theme of this year’s Festival des Rencontres Lyriques is The Cry of Silence .

