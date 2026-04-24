Festival d’Art Sacré Antibes
Festival d’Art Sacré Antibes jeudi 23 juillet 2026.
Antibes
Festival d’Art Sacré
Chapelles Saint-Bernardin, Saint-Jean et de la Garoupe Cathédrale d’Antibes et Kiosque Place Nationale Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-07-23 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-15 2026-09-18 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-30 2026-10-04
Depuis 35 ans, elle met en valeur toute la richesse patrimoniale de la ville ainsi que les plus belles pages du répertoire de la musique sacrée et classique, avec la participation des orchestres, ensembles et solistes les plus prestigieux.
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Chapelles Saint-Bernardin, Saint-Jean et de la Garoupe Cathédrale d’Antibes et Kiosque Place Nationale Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com
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English : Sacred Art Festival
For 35 years, it has been showcasing the city’s rich heritage as well as the finest pieces from the sacred and classical music repertoire, with the participation of the most prestigious orchestras, ensembles and soloists.
L’événement Festival d’Art Sacré Antibes a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
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