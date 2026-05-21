Festival d’Arts Sacrés 2026: Gospel Academy Salle des Oréades Montsûrs

Montsûrs

Festival d’Arts Sacrés 2026: Gospel Academy

Salle des Oréades Rue de Gesnes Montsûrs Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Musique Gospel

Une aventure collective, une énergie partagée. Gospel Academy n’est pas un concert comme les autres. C’est avant tout une aventure humaine. Pendant six mois, 120 chanteurs

amateurs, habitants du territoire se sont réunis pour former un chœur éphémère, avec un point commun l’envie de chanter ensemble et de découvrir la musique gospel.

Sous la direction enthousiaste de Denis Thuillier (chef de chœur qui ouvrira cette édition avec son ensemble Coruscant) et de Ouassem Nkhili, enseignant au conservatoire des Coëvrons, ils ont découvert ce répertoire qui trouve ses racines dans les chants spirituels afro-américains.

Sur scène, ils vous invitent à partager avec eux cet esprit festif. Il y a fort à parier que vous en ressortirez avec le sourire.

Billetterie en ligne et à la médiathèque d’Evron.

Gratuit. .

Salle des Oréades Rue de Gesnes Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 25 40 fas@evron.fr

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English :

Gospel music

L’événement Festival d’Arts Sacrés 2026: Gospel Academy Montsûrs a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons