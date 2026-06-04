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FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Rue de la Jouanne Montsûrs

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Rue de la Jouanne Montsûrs lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Rue de la Jouanne

Adresse : Halles de la Jouanne

Ville : 53150 Montsûrs

Département : Mayenne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Montsûrs

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Rue de la Jouanne Halles de la Jouanne Montsûrs Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Repas champêtre (saucisses-frites) , bal gratuit animé par Festy-night suivi du feu d’artifice.
Organisé par le comité des fêtes de Montsûrs.   .

Rue de la Jouanne Halles de la Jouanne Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 44 72 60 28 

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English :

L’événement FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Montsûrs a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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