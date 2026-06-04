FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Rue de la Jouanne Montsûrs lundi 13 juillet 2026.

Montsûrs

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Rue de la Jouanne Halles de la Jouanne Montsûrs Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas champêtre (saucisses-frites) , bal gratuit animé par Festy-night suivi du feu d’artifice.

Organisé par le comité des fêtes de Montsûrs. .

Rue de la Jouanne Halles de la Jouanne Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 44 72 60 28

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English :

L’événement FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Montsûrs a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons