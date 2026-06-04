FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Rue de la Jouanne Montsûrs
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Rue de la Jouanne Montsûrs lundi 13 juillet 2026.
Montsûrs
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Rue de la Jouanne Halles de la Jouanne Montsûrs Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas champêtre (saucisses-frites) , bal gratuit animé par Festy-night suivi du feu d’artifice.
Organisé par le comité des fêtes de Montsûrs. .
Rue de la Jouanne Halles de la Jouanne Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 44 72 60 28
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English :
L’événement FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Montsûrs a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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