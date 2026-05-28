UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Niort

Festival d’Automne des Coréades à Niort Niort

mardi 6 octobre 2026 · Niort

Festival d’Automne des Coréades à Niort Niort

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
50 Rue Gambetta
Ville
79000 Niort
Département
Deux-Sèvres
Tarif
25 Tarif réduit

Niort

Festival d’Automne des Coréades à Niort

50 Rue Gambetta Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Choeurs, solistes et orchestre

VIVALDI Gloria RV 589 Dixit dominus pour double choeur RV 594
Anne-Claire Baconnais, Rebecca Sorensen, sopranes
Yuliya Popova-Brown, mezzo
Branislav Rakic, ténor
Fabrice Maurin, basse
Ensemble Choral Régional du CoRéAM, Accords Libres Chorale du Conservatoire de Mérignac, Chorus 17 de La Rochelle
Ensemble baroque Galatée, direction Gérard Llabrés

Avec la présence exceptionnelle de Antoine DULÉRY comédien.   .

50 Rue Gambetta Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 01 24 58  coream2@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival d’Automne des Coréades à Niort

L’événement Festival d’Automne des Coréades à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Niort Marais Poitevin

À voir aussi à Niort (Deux-Sèvres)