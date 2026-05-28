Festival d’Automne des Coréades à Niort Niort
mardi 6 octobre 2026 · Niort
Informations pratiques
Niort
Festival d’Automne des Coréades à Niort
50 Rue Gambetta Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 25 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Choeurs, solistes et orchestre
VIVALDI Gloria RV 589 Dixit dominus pour double choeur RV 594
Anne-Claire Baconnais, Rebecca Sorensen, sopranes
Yuliya Popova-Brown, mezzo
Branislav Rakic, ténor
Fabrice Maurin, basse
Ensemble Choral Régional du CoRéAM, Accords Libres Chorale du Conservatoire de Mérignac, Chorus 17 de La Rochelle
Ensemble baroque Galatée, direction Gérard Llabrés
Avec la présence exceptionnelle de Antoine DULÉRY comédien. .
50 Rue Gambetta Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 01 24 58 coream2@wanadoo.fr
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English : Festival d’Automne des Coréades à Niort
L’événement Festival d’Automne des Coréades à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Niort Marais Poitevin
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