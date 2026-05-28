Informations pratiques

Niort

Festival d’Automne des Coréades à Niort

50 Rue Gambetta Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Choeurs, solistes et orchestre

VIVALDI Gloria RV 589 Dixit dominus pour double choeur RV 594

Anne-Claire Baconnais, Rebecca Sorensen, sopranes

Yuliya Popova-Brown, mezzo

Branislav Rakic, ténor

Fabrice Maurin, basse

Ensemble Choral Régional du CoRéAM, Accords Libres Chorale du Conservatoire de Mérignac, Chorus 17 de La Rochelle

Ensemble baroque Galatée, direction Gérard Llabrés

Avec la présence exceptionnelle de Antoine DULÉRY comédien. .

50 Rue Gambetta Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 01 24 58 coream2@wanadoo.fr

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English : Festival d’Automne des Coréades à Niort

L’événement Festival d’Automne des Coréades à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Niort Marais Poitevin