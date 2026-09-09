JPO de rentrée – CMA Formation Niort Parthenay, CMA Formation Niort, Niort
mercredi 9 septembre 2026 · CMA Formation Niort · Niort
Informations pratiques
JPO de rentrée – CMA Formation Niort Parthenay Mercredi 9 septembre, 13h00 CMA Formation Niort Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T13:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T13:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00
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CMA Formation Niort 21 rue des herbillaux 79000 Niort Niort 79000 Souché Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formation.cma-nouvelleaquitaine.fr/ »}]
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