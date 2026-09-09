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JPO de rentrée – CMA Formation Niort Parthenay, CMA Formation Niort, Niort

mercredi 9 septembre 2026 · CMA Formation Niort · Niort

JPO de rentrée – CMA Formation Niort Parthenay, CMA Formation Niort, Niort

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
CMA Formation Niort
Adresse
21 rue des herbillaux 79000 Niort
Ville
79000 Niort
Département
Deux-Sèvres

JPO de rentrée – CMA Formation Niort Parthenay Mercredi 9 septembre, 13h00 CMA Formation Niort Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T13:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T13:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00

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JPO de rentrée sur les sites de CMA Formation Niort et Parthenay

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