Festival de Bach à Bacchus Atelier vins et parfums, Marie-France Bravard Le parfum d’un vin de Meursault Rue des Charrons Meursault

Festival de Bach à Bacchus Atelier vins et parfums, Marie-France Bravard Le parfum d'un vin de Meursault

Rue des Charrons Les Grands Charrons Meursault Côte-d'Or

Tarif : 20 EUR

2026-07-09 10:00:00

2026-07-09 12:00:00

2026-07-09

Rencontre inédite entre l’univers du vin et celui du parfum: dans un jardin olfactif, face aux vignes de Meursault, découvrez l’histoire du Climat Les Petits Charrons et celle de la création de son parfum. Vivez une expérience sensorielle inattendue entre compréhension du terroir, jeux d’arômes, dégustation du vin et olfaction de son parfum. Un moment inoubliable au cœur du vignoble!

La raison d’être des Ateliers Vins & Parfums est d’utiliser l’approche du parfumeur et sa palette de matières premières pour offrir une nouvelle expérience sensorielle de dégustation du vin faciliter la perception puis la reconnaissance des arômes, et stimuler la mémorisation des odeurs.

Une nouvelle façon d’aimer le vin et les parfums, à découvrir lors d’ateliers multisensoriels.

Le cadre exceptionnel de nos ateliers dans le vignoble de Bourgogne permet aussi d’apporter une lecture et une compréhension de nos Climats , ces micro-terroirs typiques de notre région, classés au patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 4 juillet 2015.

Plein de charme, ce petit jardin qui jouxte la vigne et accueille les ateliers, valorise le paysage, préserve la biodiversité et perpétue une tradition familiale. Les essences de plantes ont été choisies pour leur pouvoir olfactif en lien avec les matières premières de la parfumerie et les arômes du vin -, ou leur caractère mellifère. Il bénéficie d’un panorama exceptionnel, face au village de Meursault et son vignoble.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire. .

+33 3 80 21 25 91 lesamis@musique-meursault.fr

