Festival de Bach à Bacchus Concert Solistes de Cappella Mediterranea et Mariana Flores Muse e Sirene Église Saint-Nicoals Meursault

Festival de Bach à Bacchus Concert Solistes de Cappella Mediterranea et Mariana Flores Muse e Sirene

Église Saint-Nicoals Place de l’Hôtel de Ville Meursault Côte-d’Or

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 20:00:00

fin : 2026-07-06 21:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Ce programme met en lumière quatre compositrices majeures du XVIIe siècle Francesca Caccini, Margarita Cozzolani, Barbara Strozzi et Antonia Bembo.

Leur production s’inscrit dans le développement de la monodie accompagnée et du langage expressif propre au primo Seicento, où la rhétorique musicale, l’attention au texte et la recherche des affetti occupent une place centrale.

L’effectif léger (soprano, deux luths et viole de gambe) est caractéristique des pratiques domestiques, conventuelles et de cour. Il met en valeur la ligne vocale comme vecteur principal de l’expression, soutenue par une basse continue souple et nuancée.

À travers des contextes variés cour médicéenne, cloître milanais, académies vénitiennes ou cour française, ce programme souligne la contribution essentielle de ces compositrices à l’esthétique baroque et à l’affirmation d’une autorité créatrice féminine au sein des réseaux musicaux européens du XVIIe siècle. .

Église Saint-Nicoals Place de l’Hôtel de Ville Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr

