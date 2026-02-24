Festival de Bach à Bacchus Dégustation de vins anciens Galerie du Globe Meursault

Festival de Bach à Bacchus Dégustation de vins anciens

Galerie du Globe 15 Rue de Citeaux Meursault Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 72 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :

2026-07-10

A l’époque des Romains, le cépage principal était le Gamay cultivé en pergola. Pour le déguster les riches propriétaires avaient l’habitude de l’oxyder. Et d’y ajouter des ingrédients surprenants ! Durant la période médiévale on buvait des vins comme l’hypocras ou le claret. Puis sous Louis XIV on appréciait le vin des dieux qui était un vin doux auquel on ajoutait des fruits. Profitez d’une dégustation de ces vins anciens préparés par une spécialiste de l’histoire des vins, Corinne Glain Fromont, selon des recettes d’époque. .

Galerie du Globe 15 Rue de Citeaux Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr

