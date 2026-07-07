Festival de Bach à Bacchus Dîner du Festival RD 974 Meursault
mardi 7 juillet 2026 · RD 974 · Meursault
Informations pratiques
Meursault
Festival de Bach à Bacchus Dîner du Festival
RD 974 Maison-Diue (Léproserie) Meursault Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Après le concert anniversaire du Festival, carte blanché à Yves Henry et ses amis de l’Orchestre de Paris, nous vous proposons de terminer la soirée par le dîner anniversaire concocté par le traiteur Huez de Meursault, dans la chapelle de la Maison Dieu (Léproserie), en compagnie des artistes. Un moment de pure convivialité dans un des hauts lieux de la Bourgogne.
Nombre de personnes limité. Réservation obligatoire. .
RD 974 Maison-Diue (Léproserie) Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr
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English : Festival de Bach à Bacchus Dîner du Festival
L’événement Festival de Bach à Bacchus Dîner du Festival Meursault a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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