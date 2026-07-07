Festival de Bach à Bacchus Dîner du Festival RD 974 Meursault

Informations pratiques

Meursault

Festival de Bach à Bacchus Dîner du Festival

RD 974 Maison-Diue (Léproserie) Meursault Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Après le concert anniversaire du Festival, carte blanché à Yves Henry et ses amis de l’Orchestre de Paris, nous vous proposons de terminer la soirée par le dîner anniversaire concocté par le traiteur Huez de Meursault, dans la chapelle de la Maison Dieu (Léproserie), en compagnie des artistes. Un moment de pure convivialité dans un des hauts lieux de la Bourgogne.

Nombre de personnes limité. Réservation obligatoire. .

RD 974 Maison-Diue (Léproserie) Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Bach à Bacchus Dîner du Festival

L’événement Festival de Bach à Bacchus Dîner du Festival Meursault a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne